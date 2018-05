Bayrampaşa sokaklarında fesleğen kokusu

Kimi vatandaşların balkondan sarkıttıkları sepetlerle fesleğen almaları ise renkli görüntüler oluşturdu.

Bayrampaşa Belediyesi, geleneksel “Fesleğenli Bahar Etkinliği” kapsamında Terazidere Metro İstasyonu çıkışında vatandaşlara fesleğen dağıttı. Etkinlikle ilçenin birçok noktasını fesleğen kokuları sararken Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, sokaklarda çok sayıda vatandaşa fesleğen dağıttı. Sokaklarda kimi vatandaşlar yakınları için de fesleğen alırken kimileri de balkonlarından sarkıttıkları sepetlerle fesleğenlerini aldı. Başkan Aydıner de sokaklarda esnafların dükkanlarına konuk olarak fesleğen dağıttı, bol bol sohbet etti. İlçede 15 Mayıs’a kadar fesleğen dağıtımı devam edecek.

“Her vatandaşımıza bir adet fesleğen veriyoruz”

İçenin her mahallesinde ve sokağında fesleğenlerle vatandaşlara ulaştıklarını dile getiren Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Biz bunu her yıl yapıyoruz bahara merhaba dedik mayıstan itibaren başladık. Bütün mahallelerimizde, sokaklarımızda her vatandaşımıza bir adet fesleğen veriyoruz. Beni fesleğenle karşılarında görenler şaşırıyor. Bakıyor fesleğen, çok mutlu oluyor ve teşekkür ediyor” ifadelerini kullandı.