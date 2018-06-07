Polisin uyuşturucu imalathanesinde ele geçirdiği 541 kilo hammaddeden ise piyasa değeri 54 milyon lirayı bulan 2 milyon 700 bin uyuşturucu hap üretildiği kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre uyuşturucu suçundan kaydı bulunan Yavuz Ö. ve Öner Y.’yi takibe alan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu şüphelilere yönelik dün sabaha karşı Bayrampaşa ve Beylikdüzü’nde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında gözaltına alınan Ö. ve Y., sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürüldü. Operasyonlarını sürdüren polis, aynı gün şüphelilere ait uyuşturucu hap imalathanesine dönüştürülen depoya ve bir otomobile baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda 515 kilo katı ve sıvı kimyasal ham madde ile 26 kilo extacy hap karışımı ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 541 kilo hammaddeden piyasa değeri 54 milyon lirayı bulan 2 milyon 700 bin uyuşturucu hap üretildiği kaydedilirken, 2 adet hap kalıp makinesi, 1 adet kurutma fırını, 1 adet mikser, 1 adet arıtma cihazı, laboratuvar malzemeleri, 1 adet tabanca, 3 adet av tüfeği ile bu silahlara ait fişeklere el konuldu.

Gözaltına alınan uyuşturucu zanlısı Yavuz Ö. ve Öner Y.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.