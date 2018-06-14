Bayrampaşa’da 100 bin komşu iftarda buluştu

Ellerin ve gönüllerin bir olduğu ‘komşuluk iftarlarında’ yaklaşık 100 bin komşu birlikte iftar yaptı. Programlara katılan Başkan Atila Aydıner de vatandaşların iftar sevincini paylaştı. Sokak iftarlarının yanı sıra Bayrampaşa’daki Ramazan etkinliklerinin bir diğer adresi Namazgâh alanı oldu.

Bayrampaşa Belediyesinin bu yıl onuncusunu düzenlediği komşuluk iftarları sona erdi. Komşuluk iftarı kapsamında, her gün farklı bir mahallede, toplam 24 program düzenleyen Bayrampaşa Belediyesi, yaklaşık 100 bin komşuyu iftar sofralarında buluşturdu. Programlara katılan Başkan Atila Aydıner de vatandaşların iftar sevincine ortak oldu. Bayrampaşa’daki komşuluk iftarlarında Kuran-ı Kerim okundu, ilahiler ve tasavvuf musikisi söylendi. Çocuklar için de Hacivat-Karagöz oyunları sahnelendi ve çeşitli gösteriler düzenlendi. Bayrampaşa Belediyesinin düzenlediği iftar programlarıyla yediden yetmişe tüm Bayrampaşa özlenen eski Ramazan günlerine geri döndü.

Namazgah dolup taştı

Bayrampaşa’daki Ramazan etkinliklerinin bir diğer adresi de Namazgâh alanı oldu. Sokak iftarlarının ardından Yıldırım Mahallesi İkizler Sokak muhtarlık binası yanındaki Namazgah alanına geçen vatandaşlar, burada teravih namazlarını kıldı ve belediyenin düzenlediği birbirinden özel programlar ile Ramazan ayının manevi havasını birlikte teneffüs etti.

"Komşulukta ve kardeşlikte sınır tanımadık”

Bayrampaşa ile birlikte Balkanlar’da da iftar ve gönül sofraları kurduklarını belirten Başkan Aydıner, "Ramazan’ın verdiği huzuru ve mutluluğu komşuluk iftarları ile Bayrampaşamızda, kardeşlik iftarlarıyla da tüm Balkanlar’da birlikte yaşadık. Bayrampaşamızın sokaklarında ve Balkan coğrafyasında yine dostluğumuzu, kardeşliğimizi ve sevgimizi paylaştık. Komşuluğun ve kardeşliğin önündeki tüm sınırları kaldırarak on binlerce vatandaşımız ve soydaşımız ile aynı sofrada oruçlarımızı açmanın hazzını yaşadık. Bir Ramazan ayını daha arkamızda bırakmanın burukluğunu yüreklerimizde hissederken, yüce Allah’ın bizleri mübarek Ramazan Bayramı’na kavuşturmuş olmasının sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Bu vesileyle Bayrampaşalı hemşehrilerimin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı canı gönülden kutluyor bayramın zulüm gören mazlumların ve masumların kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.