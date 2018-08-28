Bayrampaşa’da 9 aracın birbirine girdiği anlar kamerada

Edinilen bilgilere göre olay, Terazidere Mahallesi Dumlupınar Caddesi’nde dün 23.00 sıralarında meydana geldi. Caddede aniden duran bir sürücünün neden olduğu kazada 1 motosiklet ve 9 araç birbirine girdi. Araçların içinde bulunan vatandaşlar panik ve korku içinde araçlarından indi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan 4 kişiye müdahale ederken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşanan kaza, Ömer Gürmer isimli vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.