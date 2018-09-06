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06 Eylül 2018 13:45

Bayrampaşa’da atık kağıt taşıyan kamyon alt geçide takıldı

Atık kağıt taşıyan kamyon Bayrampaşa-Maltepe alt geçidine takıldı.

Bayrampaşa’da atık kağıt taşıyan kamyon alt geçide takıldı

06 Eylül 2018 13:45

Yola dökülen atık kağıt balyaları iki araca zarar verirken yol bir süre çift şeritli olarak trafiğe kapandı.


Olay, Maltepe Caddesi’nde D-100 karayolu istikametindeki Bayrampaşa-Maltepe alt geçidinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, atık kağıt taşıyan 34 LH 583 plakalı kamyon, kasasındaki aşırı yük nedeniyle alt geçide takıldı. Çarpmanın etkisiyle atık kağıt balyaları yola döküldü. Arkadan gelen iki araç yere düşen balyalara çarparak hafif hasar aldı.


Kazadan dolayı yol, çift şeritli olarak trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken belediye ekipleri yola düşen atık kağıtları kaldırdı. Yol, yaklaşık 1 saatin ardından trafiğe açıldı.



"Kıl payıyla üzerime düşmesinden kurtuldum”


Atık kağıt balyalarının devrilmesi sonucu aracı zarar gören sürücü, “Arkadan geliyordum. Fazla yük vardı. Geçide vurdum. Kıl payıyla üzerime düşmesinden kurtuldum. Ön tamponda biraz hasar var. Yaklaşık bir saattir yol trafiğe kapalı” dedi.




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