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26 Temmuz 2018 12:52

Bayrampaşa’da çay kazanı üretim atölyesinde yangın

Bayrampaşa’da bulunan bir çay kazanı üretim atölyesinde işçilerin kaynak çalışması yaptığı sırada yangın çıktı.

Bayrampaşa’da çay kazanı üretim atölyesinde yangın

26 Temmuz 2018 12:52

Çıkan yangını itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.


Muratpaşa Mahallesi’nde bulunan bir çay kazanı üretim atölyesinde iddiaya göre işçiler kaynak yaptığı esnada aniden yangın çıktı. Çıkan yangını erkenden fark eden işçiler, olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Yangın sonrası işçiler dışarıya çıkarken, itfaiye ekipleri de kısa sürede yangına müdahalede bulundu. Yangın nedeniyle fabrika ve etrafında yoğun duman çıkarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.




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