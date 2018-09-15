Bayrampaşa'da çorap fabrikasında yangın

İstanbul (İHA) – Bayrampaşa'da 4 katlı bir çorap fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, yangın sonrası fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangın saat 03:30 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir çorap fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı fabrikanın depo kısmında yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Fabrikanın depo kısmındaki yoğun duman nedeniyle itfaiye ekiplerinin çağrısı üzerine, 2 ilçeden itfaiye grubu Bayrampaşa'ya sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, duman tahliyesinin ardından yangın tamamen söndürüldü.

Polis, fabrikada maddi hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlattı.