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06 Haziran 2018 17:10

Bayrampaşa’da Dursun Ali Erzincanlı ile şiir ziyafeti

Bayrampaşa Belediyesinin Ramazan etkinlikleri kapsamında Bayrampaşalılar ile buluşan Dursun Ali Erzincanlı, okuduğu ilahiler ve şiirler ile Namazgâh alanını dolduran vatandaşlara güzel bir Ramazan akşamı yaşattı.

Bayrampaşa’da Dursun Ali Erzincanlı ile şiir ziyafeti

06 Haziran 2018 17:10


Bayrampaşa Belediyesinin Ramazan etkinlikleri kapsamında Yıldırım Mahallesi muhtarlık binası yanındaki Namazgâh alanında sahne alan Dursun Ali Erzincanlı, okuduğu şiir ve ilahilerle alanı dolduran vatandaşlara güzel bir Ramazan akşamı yaşattı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği programa Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de katılarak, Dursun Ali Erzincanlı’ya hediye takdim etti. Aydıner, “Okuduğu birbirinden güzel şiirler ve ilahiler ile Bayrampaşalı hemşehrilerime güzel bir akşamı yaşatan Dursun Ali Erzincanlı’yı ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk” dedi.




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