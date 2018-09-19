Bayrampaşa'da gerçeği aratmayan trafik kazası tatbikatı

Bayrampaşa'da ilkyardımda Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı. Profesyonel makyözlerin yaptığı yara izleri vatandaşları korkuturken kazanın mizansen olduğunu öğrenenler rahat bir nefes aldı. Tiyatrocular, sergiledikleri oyunda ilk yardım sırasında yapılan hatalara dikkat çekti.

Bayrampaşa Belediyesi İlkyardımda Farkındalık Günü kapsamında farklı bir etkinliğe imza attı. Etkinlikte son zamanlarda artan trafik kazaları ile bilinçsiz ilk yardımlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için tiyatrocular tarafından trafik kazası canlandırıldı. Profesyonel makyözler tarafından yapılan yara izleri ise tatbikattan haberi olmayan vatandaşları korkuttu.

Tiyatroyu gerçek sanan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı

Sabri Akpınar Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte daha önce kazaya karışan bir araç kullanıldı. Aracın önce iki yayaya ve ardından ağaca çarptığı kaza mizanseninde vatandaşların yaralılara yaptığı yanlış ilk yardıma dikkat çekildi. Tiyatro oyununu gerçek sanan vatandaşlar ise kısa süreli panik yaşadı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta ambulans ve sağlık görevlileri de hazır bulundu. Temaşahane Tiyatrosu Oyuncularının gösterdiği performans vatandaşlardan tam not aldı. Tiyatroyu izleyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner oyuncuları tebrik ederken oyuncular uzun süre alkışlandı.

Başkan Aydıner'den ilk yardım eğitimine davet

Proje kapsamında uzman kadro eşliğinde dileyen vatandaşlara ücretsiz ilk yardım eğitimi verileceğini belirten Başkan Atila Aydıner, ilçede yaşayan vatandaşları ilk yardım eğitimine katılmaya davet etti. Aydıner,” Geçen yıl yüzlerce Bayrampaşalıya ve ilçe dışından gelen vatandaşlarımıza ilk yardım kursları verdik. Tıbbi yardımı hepimiz bilmemiz lazım. Her zaman karşılaşacağımız bir olayda neler yapmamız gerekir, bilgilenmek gerekiyor. Buradan Bayrampaşa halkına sesleniyorum gelin Bayrampaşa ‘nın deneyimli elamanları vasıtasıyla tıbbi ilk yardım kursuna katılın. Bayrampaşa Belediyesi olarak kursumuzu halkımıza armağan ediyoruz”dedi.

İlkyardımın hayat kurtaran öneme sahip olduğunu söyleyen Münevver Mert ise ,” Eğitici buldum tiyatroyu. İzledim, herşey iyiydi. Güvenlik kimliği almak için ilk yardım eğitimi aldım çok az. Kazazedenin güvenliğini sağlamak, biliyorsak sertifikamız varsa yardımcı olmak, bilmiyorsak 112 ‘yi arayıp yanından ayrılmamak gerek diye biliyorum”diye konuştu.