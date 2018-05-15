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15 Mayıs 2018 13:48

Bayrampaşa’da iftar sofraları komşular için kuruluyor

Bayrampaşa Belediyesi, bu yıl 10’uncusunu düzenleyeceği ‘komşuluk iftarları’ kapsamında, her gün farklı bir noktada iftar sofraları kuracak.

Bayrampaşa’da iftar sofraları komşular için kuruluyor

15 Mayıs 2018 13:48

Kurulan sofralarda Bayrampaşalı komşular yine birlikte iftar yapabilecek.


Ramazan ayı boyunca ilçedeki 11 mahallede toplam 20 farklı noktada iftar sofrası kuracak. Özel olarak hazırlanan iftar menüsü ile her gün 3 bine yakın Bayrampaşalı orucunu açacak.


Komşuluk iftarlarında; Kuran-ı Kerim okunacak, ilahiler ve tasavvuf musikisi söylenecek, çocuklar için Hacivat-Karagöz oyunları sergilenecek. Vatandaşlara iftar menüsünün yanında lokma tatlısı ve Osmanlı macunu ikram edilecek. Ayrıca çocuklara balon ve pamuk şeker dağıtılacak.


Bayrampaşa Belediyesi’nin düzenlediği iftar programlarıyla yediden yetmişe tüm Bayrampaşa özlenen eski Ramazan günlerine geri dönecek.



“Bayrampaşa’dan Balkanlara komşulukta ve kardeşlikte sınır tanımıyoruz”


Bayrampaşa ile birlikte Balkanlar’da da iftar sofraları kuracaklarını kaydeden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Mübarek Ramazan ayının verdiği huzuru ve mutluluğu Allah nasip ederse, komşuluk iftarlarımız ile Bayrampaşa’da, kardeşlik iftarlarımız ile de 14. kez tüm Balkanlar’da birlikte yaşayacağız. Çünkü bizler yıllardır komşulukta ve kardeşlikte sınır tanımadık. Yıllardır komşularımızla ve kardeşlerimizle ekmeğimizi, suyumuzu ve en önemlisi dostluğumuz paylaştık. Ben bu vesileyle rahmet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerifin ilçemize, ülkemize ve İslam âlemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” dedi.



5 bin kişilik ‘Namazgâh’


Bayrampaşa Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşların açık alanda teravih namazlarını kılabilmeleri için Yıldırım Mahallesi muhtarlık binası yanını bu yıl da Namazgâh’a dönüştürdü. Erkekler ve kadınlar bölümü olmak üzere 2 kısımdan oluşan Namazgâh’ta aynı anda yaklaşık 5 bin kişi namaz kılabilecek. Namazgâh’a gelen vatandaşlara şerbet ve çay ikram edilirken, çocuklara da Osmanlı macunu dağıtılacak.


Bayrampaşa Belediyesi’nin Ramazan programları belediyenin web sayfasından, sosyal medya hesaplarından ve led ekranlarından günlük olarak duyurulacak.




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