Bayrampaşa’da iplik dokuma fabrikasında yangın

Bayrampaşa Emintaş 2 Sanayi Sitesi’nde bir iplik dokuma atölyesinde bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri iş yerinin camlarını kırarak yangını kısa sürede müdahale altına aldı. Yoğun duman nedeniyle itfaiye ekipleri ara ara zor anlar yaşadı. Uzun süren uğraşlar sonunda söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Fabrika işçisi Fahrettin Ünsal, “Biz makine dairesindeydik. Görmedik, orayı bir anda bir baktık ki dumanlar altına aldı. Biz arkada iki kişiydik, arkadaşımızın biri hemen tüplere koyuldu, ben de hemen itfaiyeyi aramaya çalıştım. İçeride kimse yok. Burası tekstil dokuma bölümü” dedi.

Öte yandan, fabrikadaki yangın cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Görüntülerde binadan yükselen alevler ve yaşanan panik görülüyor.