Bayrampaşa'da iş merkezinde korkutan yangın

Bayrampaşa'da bulunan 3 katlı bir iş merkezinin en üst katı ve çatısı alev alev yandı. Yangını birçok ilçeden gönderilen itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Bayrampaşa Terazidere Mahallesi 60. Yıl Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi arasında bulunan 3 katlı bir iş merkezinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki iş merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler en üst kat ile çatı katını sardı. Yangını görenler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangının büyümesi üzerine yangın yerine birçok itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı.

İplik atölyesi olarak kullanılan en üst kat kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.