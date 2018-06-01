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01 Haziran 2018 03:07

Bayrampaşa’da kaza yapan araç alev aldı...Kaza sonrası alev alan aracı TOMA söndürdü

İstanbul (İHA) – Bayrampaşa’da meydana gelen trafik kazasında park halindeki otomobile çarpan başka bir araç aniden yanmaya başladı.

Bayrampaşa’da kaza yapan araç alev aldı...Kaza sonrası alev alan aracı TOMA söndürdü

01 Haziran 2018 03:07

Alevler içerisinde kalan otomobili ise o esnada oradan geçen TOMA söndürdü.


Kaza, saat 00:30 sıralarında O3 Karayolu Bayrampaşa Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Y., yönetimindeki 34 GJ 8551 plakalı otomobil, arızalanması üzerine sürücüsü araç dörtlülerini açarak aracını güvenlik şeridine çekerek park etti. O esnada aynı istikamette seyreden Talha B., yönetimindeki 06 DM 6660 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Talha B., araç içerisinden çıkarken, kaza yapan otomobil alev almaya başladı.


Alev alan otomobili TOMA söndürdü


Yoldan geçen diğer sürücüler, yangın tüpleriyle yanan otomobili söndürmeye çalıştı. 15 adet yangın tüpü alevler içerisinde kalan aracı söndürmeye yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. O esnada oradan geçen Toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) alevler içerisinde kalan otomobile müdahale etti. TOMA tarafından söndürülen otomobilde itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.




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