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23 Haziran 2018 08:57

Bayrampaşa’da lastiği patlayan servis minibüsü devrildi: 1 yaralı

İstanbul (İHA) – İstanbul Bayrampaşa Sağmalcılar viyadüğü üzerinde arka lastiği patlayan servis minibüsü devrildi.

Bayrampaşa’da lastiği patlayan servis minibüsü devrildi: 1 yaralı

23 Haziran 2018 08:57

Kazada 1 kişi yaralanırken Edirne istikametinde uzun kuyruklar oluştu.


Kaza, saat 07.30 sıralarında O3 Karayolu Bayrampaşa Sağmalcılar viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine giden Ramazan S. yönetimindeki 34 BG 875 plakalı servis minibüsü, arka tekerleğinin patlaması sonucu bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu devrilen servis minibüsünün sürücüsü Ramazan S. kendi imkanlarıyla aracın camını kırarak dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yol kenarında yaptı. İlk müdahalesinin ardından yaralı Ramazan S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza sonrası Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, kaza yapan servis minibüsünün kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.




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