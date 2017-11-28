Bayrampaşa’da okul kantinlerine sıkı denetim

Denetlenen 43 kantinden 10’una kurallara uymadıkları gerekçesiyle idari yaptırım uygulandı.

Aldığı önlemlerle öğrencilerin okul içinde temiz gıdalarla beslenmelerini ve sürekli sağlıklı kalmalarını sağlamaya çalışan Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, zabıta ekipleriyle birlikte Bayrampaşa’daki okul kantinlerinde yaklaşık iki aydır aralıksız denetim yapıyor. Denetimlerde; kantinlerde kullanılan gıdaların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan onaylı olması ve belgelenmesi, gıdaların uygun koşullarda ve kaplarda saklanması, kullanılan mutfak gereçlerinin çelik ve paslanmaz olması, personel giysileri, kantin ilaçlamasının yaptırılıp yaptırılmadığı, gazlı içecek bulundurulup bulundurulmadığı, çalışan işçilerin sağlık muayene kartları, kantinlerin çalışma ruhsatları ve işletme kayıt belgeleri, temizlik ve hijyen koşulları, havalandırma sistemleri ve bulundurulması gereken etiketler tek tek kontrol edildi.

Denetlenen 43 kantinden 10’una kurallara uymadıkları gerekçesiyle idari yaptırım uygulandı.

Denetimlere bizzat katılan Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Kenan Kır, “Okul içerisinde sağlıksız ürün satışının ve servis edilmesinin önüne geçmek amacıyla denetimlerimizi düzenli olarak yapıyoruz. Öğrencilerimizin okul kantinlerinden ve yemekhanelerinden temin ettikleri gıdalar ile sağlıklarının bozulmaması için her türlü önemli aldık, almaya da devam edeceğiz” dedi.

Bayrampaşa’daki okul kantinleri ve yemekhaneleri belirli periyotlarla sıkı denetime tabi tutuluyor.