Bayrampaşa'da ‘sepet sepet geri dönüşüm' dönemi başladı

Bayrampaşa Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, ilçe genelinde 'Geri Dönüşüm Sepet Şişe' uygulamasını hayata geçirdi.

Bayrampaşa Belediyesi, bir yandan da geri dönüşüm için hummalı bir çalışma yürütüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan “Sıfır Atık” projesi kapsamında, Bayrampaşa'nın birçok noktasına onlarca geri dönüşüm sepeti yerleştirdi. Plastik atıkları kaynağında ayrıştıran proje ile pet şişelerin kolayca toplanarak zamandan tasarruf sağlanması ve çevrenin korunması amaçlanıyor.