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26 Ağustos 2018 03:02

Bayrampaşa’da silahlı saldırı; 1 yaralı

İstanbul (İHA) – Bayrampaşa’da intihar süsü verilmek istenen şahıs darp edildikten sonra silahla başından vuruldu.

Bayrampaşa’da silahlı saldırı; 1 yaralı

26 Ağustos 2018 03:02

Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, saat 23:00 sıralarında kimliği belirsiz şahıslar tarafından Bayrampaşa Yahya Kemal Caddesi üzerinde kapalı kasa kamyonetiyle seyir halinde ilerleyen Murat Ö.,(36)’nin kullandığı araca silahla ateş açıldı. Aracını güçlükle yolun kenarına çekerek park eden Murat Ö., araçtan ineceği esnada yanına gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından darp edildi. Saldırganlar tarafından darp edildikten sonra silahla başından vurulan Murat Ö.,’yü gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından vurularak ağır yaralanan Murat Ö.,’yü özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Murat Ö., başına isabet eden kurşunun diğer taraftan çıktığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Araç içerisinde Murat Ö.,’yü vuran şahısların olaya intihar süsü vermek için silahı şahsın eline tutuşturduktan sonra olay yerinden kaçtıkları öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerde araç içerisinde bir adet silah bulunurken, kaçan şahısların yakalanması için polis ekipleri tarafından çevrede operasyon başlatıldı.


Öte yandan silahlı saldırıya uğrana Murat Ö.,’nün aracının içerisinde bazı eşyalarının olduğu ve ayakkabısının olay yerinde kaldığı görüldü.




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