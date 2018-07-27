Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 10:23

Bayrampaşa’da uyuşturucu şebekesi çökertildi

İstanbul Bayrampaşa’da Türkmen uyruklu bir kadın şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda 3 İran uyruklu şahsı daha yakalayarak uyuşturucu şebekesini çökertti.

Bayrampaşa’da uyuşturucu şebekesi çökertildi

27 Temmuz 2018 10:23


Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Türkmen uyruklu Solmaz O. isimli bir kadının uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kadını bir süre fiziki takibe alan ekipler 20 Temmuz günü düzenlenen operasyonla şahsı gözaltına aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda bir miktar Afgan macunu ve eroin yakalandı. Solmaz O.’nun ikametinde yapılan aramada ise yaklaşık 2 bin adet uyuşturucu hap, 36 gram Afgan macunu, 21 gram metamfetamin, 51 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi.



Emniyetteki sorgusunda suç ortaklarını ele verdi


Operasyonu genişleten araştırma ekipleri, Solmaz O. isimli şahsa uyuşturucu maddeleri toplu olarak satan iki İranlı şahıs olduğunu tespit etti. Şüpheliler A.A. ve A.M.’yi takibe alan polis ekipleri bir buluşma ayarlayarak şahısları kıskıvrak yakaladı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 105 gram eroin ve 45 gram metamfetamin ele geçirildi.



Uyuşturucu şebekesi çökertildi


Solmaz O. isimli şahıs emniyetteki sorgusunda metamfetamin uyuşturucu maddesini M.B. isimli İran uyruklu şahıstan temin ettiğini itiraf etti. M.B. ile Solmaz O. üzerinden buluşma sağlayan ekipler, şüpheli şahsı yakalayarak uyuşturucu şebekesini çökertti. Şahsın üstünde yapılan aramada iç çamaşırına gizlenmiş 20 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç