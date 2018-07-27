Bayrampaşa’da uyuşturucu şebekesi çökertildi

Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Türkmen uyruklu Solmaz O. isimli bir kadının uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kadını bir süre fiziki takibe alan ekipler 20 Temmuz günü düzenlenen operasyonla şahsı gözaltına aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda bir miktar Afgan macunu ve eroin yakalandı. Solmaz O.’nun ikametinde yapılan aramada ise yaklaşık 2 bin adet uyuşturucu hap, 36 gram Afgan macunu, 21 gram metamfetamin, 51 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunda suç ortaklarını ele verdi

Operasyonu genişleten araştırma ekipleri, Solmaz O. isimli şahsa uyuşturucu maddeleri toplu olarak satan iki İranlı şahıs olduğunu tespit etti. Şüpheliler A.A. ve A.M.’yi takibe alan polis ekipleri bir buluşma ayarlayarak şahısları kıskıvrak yakaladı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 105 gram eroin ve 45 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu şebekesi çökertildi

Solmaz O. isimli şahıs emniyetteki sorgusunda metamfetamin uyuşturucu maddesini M.B. isimli İran uyruklu şahıstan temin ettiğini itiraf etti. M.B. ile Solmaz O. üzerinden buluşma sağlayan ekipler, şüpheli şahsı yakalayarak uyuşturucu şebekesini çökertti. Şahsın üstünde yapılan aramada iç çamaşırına gizlenmiş 20 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi.