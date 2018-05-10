Bayrampaşalı engelli gençlerden muhteşem konser

Etkinlikte sahne alan kursiyerlerden oluşan koro muhteşem bir konser verdi.

Bayrampaşa Belediyesi, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında belediye bünyesinde 10 yıldan bu yana faaliyet gösteren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin engelli kursiyerleri sertifika töreninde bir araya geldi. Etkinliğe Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Ersin Saçlı ile engelli çocuklar ve aileleri katıldı. Yıl boyunca merkezde tedavi olan, eğitim hizmeti alan ve çeşitli kurslara katılan engelliler, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Kurs süresince birbirinden güzel eserleri ortaya çıkaran kursiyerler, etkinlik öncesinde el emeği göz nuru ürünlerini de görücüye çıkardı. Etkinlikte sahne alan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki kursiyerlerden oluşan koro, seslendirdikleri eserlerle izleyenlerden büyük beğeni topladı.

“Engelsiz bir hayata merhaba dediler”

Engellilerin bizden bir farkı olmadığını belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bayrampaşa Belediyesi, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkeziyle beraber tüm engellilerimizin farkındalığını artırmak üzere bir etkinlik düzenledik ve Bayrampaşa da yaşayan bütün aileleri buraya çağırdık. Onlara hem bu farkındalığı anlattık hem de engelleri ortandan kaldırdığımızı ifade ettik. Kendi el emeği göz nuru yapmış oldukları el işleri sanatlarıyla kendilerinin artık bir birey olarak bizden farklarının olmadığını anlattık. İçeride sergiledikleri ürünlerinden dolayı da kendilerini yürekten kutladık. Çok güzel bir orkestrayla beraber müzik yaptılar ve böylece engelsiz bir hayata merhaba dediler. Bu nedenle bütün engelli kardeşlerimizin engelli haftasını yürekten kutluyorum” diye konuştu.