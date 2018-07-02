Bayrampaşalılar Bilecik’te tarih yolculuğuna çıkıyor

Geziye Başkan Atila Aydıner’in eşi ve Hayırevi Koordinasyon Merkezi Başkanı Melahat Aydıner öncülük ediyor.

Bayrampaşa Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Hayırevi’nin birlikte organize ettiği Bilecik Söğüt gezisi kısa bir aranın ardından devam ediyor. Salı, perşembe ve cumartesi günleri günübirlik olarak düzenlenen ikinci gezi programı kapsamında, vatandaşlara Bilecik Söğüt’teki tarihi mekânlar gezdirilecek. Gezi güzergâhı; sırasıyla Çelebi Sultan Mehmet Camii, Ertuğrul Gazi Mescidi, Hamidiye Camii, Hamidiye İdadesi-Darul Eytam, Ertuğrul Gazi Türbesi ve Şeyh Edebali Türbesi’nden oluşuyor. Geziye Başkan Atila Aydıner’in eşi ve Hayırevi Koordinasyon Merkezi Başkanı Melahat Aydıner öncülük ediyor.4 Temmuz Çarşamba günü başlayacak olan ikinci gezi programının 15 Eylül’e kadar devam ettirilmesi planlanıyor. Geziye katılmak isteyen vatandaşların Bayrampaşa Belediye binasındaki Akıllı Kent hizmet merkezine gelerek kayıt yaptırmaları gerekiyor.