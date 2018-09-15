Bayrampaşalılar nostaljik şarkılarla eskileri yad etti

Bayrampaşa'da vatandaşlar, ‘Yeşilçam Nostalji Konseri' ile şarkılarla geçmişi yad etti. Konsere katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Yüreğini koyarak, gönlünü vererek sanatçı olmuş o güzel elleri unutmamız mümkün değil“ dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, eski günleri hatırlamak amacıyla ‘Yeşilçam Nostalji Konseri' düzenledi. Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde vatandaşlar adeta eski günlere döndü. Organizasyonda nostaljik şarkıların yanı sıra sergi ve söyleşiler de yer aldı. Konserde ses sanatçısı Gülden Karaböcek, ses sanatçısı Belkıs Özener, sanatçı-oyuncu Deniz Akbulut, Beyaz Kelebekler solisti Ülkü Üst Sapkan ile Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve Tuncay Akça'dan oluşan Hababam Vokal grubu sahne aldı.

“Bir sanatçının yetişmesi kolay değil“

Konsere katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Orada afişlerde görüyorsunuz. Bir sürü film var. Orada Hababam Sınıfı da var. Bugüne kadar sinema camiasında emek vermiş, gönlümüze girmiş, sevdamız olmuş o güzel yürekleri, vefat eden bütün sinemadaki artistlerimizi, aktörlerimizi, sanatçılarımızı, şarkıcılarımızı bu akşam burada yürekten yad ediyoruz. Çünkü onların her biri iz bırakarak ayrıldılar. Hem sanat camiasında hem de sinema camiasında onlar güzellikleriyle gönlümüzde taht kurdular. Kolay değil bir sanatçının yetişmesi. Bir şarkıcının yetişmesi kolay değil. Bir aktörün yetişmesi kolay değil. Dolayısıyla yüreğini koyarak, gönlünü vererek, sevdasını vererek sanatçı olmuş olan o güzel elleri bizim unutmamız mümkün değil“ dedi.