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21 Aralık 2016 17:25

Bayrampaşalılar’dan Halep’e yardım eli

Bayrampaşalılar’dan Halep’e yardım eli

21 Aralık 2016 17:25

Bayrampaşa Belediyesi öncülüğünde, Bayrampaşa Tekstilci ve İş Adamları Derneği tarafından toplanan, içinde çeşitli giyeceklerin bulunduğu yardım kolileri insanlık dramının yaşandığı Halep’e gönderildi.
Bayrampaşa Belediyesi öncülüğünde Bayrampaşa Tekstilci ve Sanayici İş Adamları Derneği (BATİAD) tarafından Halep’e yardım kampanyası başlatıldı. BATİAD tarafından toplanan yardım paketlerinin yüklenmesine Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de yardım etti.
Yardımların 30 Aralık’a kadar devam edeceğini belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Şuanda burada 200 koli malzememiz var. Koliler devam ediyor. Diğer depolarımızda da kolilerimiz var. Allah nasip ederse ayın 30’una kadar sürekli tırlar ile biz bu malzemeleri göndereceğiz. Yardım malzemelerinin içerisinde çocuk montları, büyükler için montlar, kapüşonlular, kaşkollar, çocuk bezleri, kadın giysileri, çorap ve ayakkabılar var ” dedi.
Halep’teki katliamın son bulmasını ve oraya gidecek yardımların artması gerektiğini belirten Başkan Aydıner, “Tabi bir insanlık suçunun işlendiği, gerek Suriye olsun gerek Halep olsun dünyanın duyarsız kaldığı bu bölgede çocuklarımızın, yavrularımızın katledildiği, kadınlarımızın tecavüze uğradığı, insanlığın yok olduğu, bir tarihin ve medeniyetin yok olduğu bir şehre biz Bayrampaşa BATİAD olarak Bayrampaşa Belediyesi olarak ve insanlık olarak elimizi uzatmak zorundaydık. Bunun için gece gündüz demeden (BATİAD)’ımız büyük bir seferberlik ilan etti. Ve Bayrampaşa’dan Gazze’ye, Bayrampaşa’dan Halep’e, Bayrampaşa’dan Suriye’ye tırlar dolusu yiyecek, özellikle kışlık giyeceklerimizi, içerisinde battaniye olan, kadın giysileri olan, çocuk giysileri olan, mont olan ve çocuk bezi olan bu gördüğünüz yüzlerce kolileri inşallah BATİAD’ımızla birlikte gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

"Halep, Haleplilere aittir"
Dünya ülkelerinin duyarsızlığına da değinen Başkan Aydıner, "Artık dostluk kardeşlik olsun. Çocuklarımız öldürülmesin, kadınlarımız öldürülmesin. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, insanlığa yapılan bu zulme karşı biz maalesef her gün gözyaşı döküyoruz. Ve o gözyaşı dökmeyenlere de diyoruz ki, bir gün gelecek bu terör belası sizi de vuracak. O nedenle biran önce gelin, Suriye’deki savaşı durdurun. Ve Halep’teki insanlık suçunu ortadan kaldırın. Halep, Halep’lilere aittir. Halep’li insanların mutlaka orada oturmaları lazım. Şuanda orada tahliyeler sürüyor. Ve ben burada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Dünyadaki ülkelerle birlikte bu mücadeleyi tek başına yürütüyor. Ama gönül ister ki tüm dünya ayağa kalksın. Suriye’deki bu dramı ortadan kaldırsın diyorum. Biz yardım yapmaya devam edeceğiz. İnşallah bugün, yarın, ertesi günü Türk Kızılayı ile birlikte bir organizasyon içerisinde Halep’e, insanlığa gördüğünüz kolileri göndereceğiz. Bir nebze olsun oradaki yavrularımıza, kadınlarımıza, erkeklerimize bizler bu manevi yardımı yapacağız inşallah” diye konuştu.



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