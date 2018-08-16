Bayrampaşa’nın ’huzuru’ için toplandılar

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçenin güvenliğini istişare etmek üzere Huzur Toplantısı düzenledi. Toplantıya Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in yanı sıra Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Bayrampaşa İlçe Müftüsü Yılmaz Küçük, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, muhtarlar ve kamu kurumlarının yetkilileri ile STK temsilcileri katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin’in güvenlik alanında yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaptığı toplantıda, ilçenin güvenliği tüm yönleriyle masaya yatırıldı.

“Bayrampaşa insanların yaşamak için tercih ettiği bir ilçe”

Toplantıda konuşan Başkan Atila Aydıner, “İlçemizin huzuru ve güvenliği için tüm kurumlarımız uyum ve işbirliği içerisinde çalışırken, hayata geçirdiğimiz ve yapımı devam eden projelerimizle 2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bayrampaşa, her geçen insanların yaşamak için tercih ettiği bir ilçe haline geliyor. Tarih profesörü kıymetli hocamız İlber Ortaylı da yaşamak için Bayrampaşa’yı tercih etti ve kütüphanesi ile birlikte buraya taşındı. Ben bu vesileyle ülkemizde ve ilçemizde güvenliğin ve huzurun sağlanması için görev ve sorumluluk alan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emniyet güçlerimize de zorlu görevlerinde kolaylıklar diliyorum” dedi.

Kaymakam Canbaba’nın da bir konuşma yaptığı toplantı, toplu halde fotoğraf çekimi ile sona erdi.