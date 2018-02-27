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27 Şubat 2018 12:59

Bayrampaşa’ya 2 yeni yüzme havuzu geliyor

Bayrampaşa Belediyesi, Muratpaşa Mahallesi Tuna Caddesi’ne 210 araç kapasiteli otopark ve 2 yüzme havuzu inşa ediyor.

Bayrampaşa’ya 2 yeni yüzme havuzu geliyor

27 Şubat 2018 12:59


Muratpaşa Mahallesi’ndeki Tuna Spor Kompleksi’nin hemen yanında, İstanbul Büyükşehir ve Bayrampaşa Belediyesi işbirliği ile yapımına başlanan kapalı 2 yüzme havuzu ve yüzme havuzu altındaki zemin altı otopark projesi birden çok ihtiyacı karşılayacak. Yüzme havuzu Bayrampaşalıların spor aktivitelerine renk katarken, 210 araç kapasiteli zemin altı otopark da bölgedeki trafik yoğunluğunu büyük oranda azaltacak.


Toplam inşaat alanı 10 bin 520 metrekare alanı kapsayan projede betonarme ve çelik makas sistemi birlikte kullanılacak. Böylece yapı dinamik bir çizgide yükselecek. Giriş ve çıkışları trafik akışını aksatmayacak biçimde tasarlanan otopark da oldukça işlevsel olacak.




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