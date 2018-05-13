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13 Mayıs 2018 15:48

Bebek arabalı anneler kıyasıya yarıştı

Pendik’te Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen "Sağlıklı yaşam için pedal çevir" etkinliğinde onlarca anne, bebek arabasıyla yarıştı.

Bebek arabalı anneler kıyasıya yarıştı

13 Mayıs 2018 15:48

Annelerin kıyasıya yarıştığı etkinlik eğlenceli anlara sahne olurken, engelli sporcular da yarışlarda kıran kırana mücadele etti.


Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen "Sağlıklı yaşam için pedal çevir" etkinliğinde, tekerlekli sandalye ile yarışan engelliler ve bebek arabaları ile yarışan anneler ilginç görüntüler oluşturdu.


Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen bisiklet festivali ‘PENBIS FEST’, renkli görüntülere sahne oldu. 10 farklı kategoride düzenlenen festivalde, bebek arabasıyla yarışan anneler renkli görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 150 annenin katıldığı yarışta anneler 700 metrelik parkuru tamamladı.


Etkinlikte ayrıca, engelli vatandaşlara yönelik tekerlekli sandalye yarışı da yapılırken 7 yaş ve üstü vatandaşa açık bisiklet yarışları için bin 500’e yakın başvuru yapılırken, her kategoride ilk üçe girenlere ödül olarak bisiklet, tüm katılımcılara da bisiklet kaskı, yarışma tişörtü ve hatıra madalyası verildi. Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin etkinliğe katılan annelere gül dağıttı.


Pendikli vatandaşların festivale ve yarışlara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Kenan Şahin, "Binden fazla yarışçıyla beraber yarışacağız. Tabi ki sadece yarışmayacağız, spor yapacağız, aynı zamanda eğleneceğiz. Yarış içinde tekerlekli sandalye yarışımız var, bugün Anneler Günü. Bütün annelerin gününü kutluyorum. Anneler pusetleriyle yarışacaklar. Farklı yaş gurupları da yarışacak, hep beraber eğlenceli bir gün geçireceğiz. Bisiklet sporunu birçok açıdan çok önemsiyoruz. Öncelikle şehirde bisikleti aktif taşıma aracı olarak kullanmak istiyoruz. Çok ciddi obezite gelişti bugün Avrupa ülkeleri arasında Andorra’dan sonra en obez ülkeyiz. Bunun yolu hareketli yaşamı gün içine yerleştirmek" dedi.




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