Bebek bakımında doğru bilinen yanlışlar

“Bebeklerde ek gıdaya geçişle beraber annelerin stresi de artar; çünkü hangi besini, ne miktarda, ne zaman bebeğine vereceğini bilemezler. Doğru zamanda verilmeyen ek gıda bebeğin tüm yaşamını etkileyebilir bile. Yanlış ek gıda seçiminin kötü sonuçlarından biri de bebeğin idrarının ve kakasının kimyasının bozulmasıyla bezli bölgede tahriş oluşturmasıdır." diyen Canbebe Uzmanı Yenidoğan Hemşiresi Esra Ertuğrul, ağırlıklı olarak beslenme kaynaklı pişiğin sadece ek gıdaya geçişte değil, halen emzirmekte olan annenin beslenmesinde de önemli olduğunun altını çizdi. Asitli meyve ve içecekler, baharatlar, çikolata, domates ve hazır soslardan emziren annelerin kendi beslenmesinde de uzak durması gerektiğini belirtti.

"Kalitesiz bez yoktur, yetersiz hijyen ve bakım vardır"

Ertuğrul; pişiğin sebebinin kullanılan bezde aranmasına karşın, “Değişen mevsimle beraber enfeksiyonlar sonucu oluşan ishaller, diş çıkarma dönemi, bez değişiminin sık sık yapılmamasıyla nemli bölgede mantarların üremesi, bezli bölgenin sabuna ve deterjana maruz kalması, bez değişimi sırasında koruyucu krem kullanılmaması, küçük-dar bez seçimi pişiğe davetiye çıkartır. Anneler çoğu zaman pişiği bir hastalık gibi düşünmeyip sebebini seçtikleri bez markasında ararlar. Oysa seçilen markanın yanı sıra doğru bakım da pişik oluşumunu engellemede önemlidir" diye konuştu.