Bebek Sahili’nde denize giren bir kişi akıntıya kapıldı

Arkadaşı tarafından kurtarılarak balıkçı teknesine çıkarılan şahsı sahildeki vatandaşlar meraklı bakışlarla izledi.

Olay, saat 06:00 sıralarında Bebek Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşıyla birlikte Bebek Sahiline gelen Murat Z., serinlemek için denize girdi. Kıyıdan açılarak akıntıya kapılan şahıs daha sonra yardım çağrısında bulundu. Balık tutan vatandaşların fark etmesi üzerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. O esnada kıyıda bulunan bir arkadaşı denize atlayarak Murat Z.,’yı kurtarmaya çalıştı. Denizde yaşanan o anları ise vatandaşlar meraklı bakışlarla izledi.

‘Akıntıya kapıldı’

Akıntıya kapılarak sürüklenen Murat Z., daha sonra kurtarılarak balıkçı teknesine alındı. Balıkçı teknesiyle kıyıya getirilen Murat Z., daha sonra olay yerinde bekleyen ambulansa bindirildi. Burada yapılan sağlık kontrolünün ardından Murat Z., ifadesi alınmak üzere Arnavutköy Polis Merkezine götürüldü.

Balık tutmak için sahile gelen Selçuk Ayoğlu, “ Biz yeni gelmiştik. Adam sürükleniyordu. İmdat boğuluyorum diye bağırıyordu. Sonra arkadaş sahil güvenliğe haber verdi” dedi.