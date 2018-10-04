Bebekler arkadaşlarıyla buluştu

Esenler Belediyesi, 1-2 yaş bebeklerine yönelik "Bebeğim Oyun Arkadaşıyla" projesini hayata geçirdi.

Esenler Belediyesi Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü, 1-2 yaşındaki bebeklerin sosyalleşmesi ve birbirlerinden olumlu etkileşimler alabilmesi, annelerin de lohusalık psikolojisini rahat atlatabilmesi için “Bebeğim Oyun Arkadaşıyla” isimli bir proje başlattı. Türkiye'de ilk kez Esenler Belediyesi'nin hayata geçirdiği proje kapsamında, 1-2 yaş bebekleri annelerinin yanında, uzman eğitmenlerin gözetiminde yaşıtlarıyla oyunlar oynayarak keyifli vakit geçiriyorlar. Bir yanda bebekler, arkadaşlarıyla oyunlar oynarken anneler de birbirleriyle sohbet ediyor.

Annelere, bebeklerin fiziksel ve zihinsel becerileri, mevsimsel yeme alışkanlıkları, çocukla doğru iletişim gibi konularda da bilgiler veriliyor. Anneler, evde hazırladıkları organik yiyecekleri de bebekleriyle birlikte afiyetle yiyorlar. Prof. Dr. Ümit Meriç Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi'nde, haftada bir gün, iki saat olarak gerçekleşen programlara katılım ücretsiz.