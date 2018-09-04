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04 Eylül 2018 11:49

Bebeklerini bırakıp el ele gasp yapmaya gittiler

Küçükçekmece’de Suriyeli bir karı koca ve yanlarındaki iki kişi daha önceden takip ettikleri bir eve girerek 11 yaşındaki çocuğun ellerini bağlayıp ağzını bantladıktan sonra evde bulunan 12 bilezik ve 3 bin lirayı gasp ettiler.

Bebeklerini bırakıp el ele gasp yapmaya gittiler

04 Eylül 2018 11:49

Gaspçılar Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri tarafından incelenen yüzlerce kamerada tespit edilerek yakalandı.



Olay geçtiğimiz ay Küçükçekmece İnönü mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli bir karı koca ve iki arkadaşı daha önceden belirledikleri kiralık ilanı olan bir evi soymaya karar verdi. Kucaklarında bulunan üç aylık bebeklerini soygundan önce bir tanıdıklarına bırakan N.A ve M.W isimli karı koca ve arkadaşları O.H.M ve O.E.S soymaya karar verdikleri eve doğru yola çıktı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarına da takılan karı kocanın gasp yaptıkları eve giderken el ele tutuştuğu arkadaşlarının ise dikkat çekmemek için onları arkadan takip ettikleri görüldü. Kiralama bahanesi ile geldikleri evde sadece kendileri gibi Suriyeli 11 yaşında bir çocuğun olduğunu gören zanlılar ilk olarak çocuğu korkutarak evde bulunan altın ve paraların yerini sordu. Korkan çocuk altınların ve paraların yerini söylerken zanlılar talihsiz çocuğun ellerini bağlayıp ağzını da bantladıktan sonra evden ayrıldı.



Evden çıktıktan sonra her biri ayrı yöne giden zanlılar kaçarak izlerini kaybettirdi. Talihsiz çocuğun ailesi eve geldiğinde çocuklarını ellerini bağlı ve ağzını bantlı bir şekilde buldu. Durumu hemen polis ekiplerine bildiren Suriyeli aile zanlılardan şikayetçi oldu. Yaklaşık 1 ay boyunca güvenlik kameralarını inceleyen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri zanlıların geçiş güzergahlarından kimliklerini belirledi.



Güvenlik kameralarına yakalanan karı koca gaspçılar kucaklarında çocuk ile birlikte yürürken görülüyor. Daha sonra çocuğu bir yere bırakan karı koca soygun yapacakları eve doğru el ele yürüyor. Diğer iki zanlı da dikkat çekmemek için çifti belli bir mesafe arkadan takip ediyor. Daha sonra çocuğu gasp eden zanlıların ayrı ayrı yürüdükleri ve bir zanlının evden çaldığı parayı cebine koyduğu görülüyor. Kimlikleri belirlen zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler zanlıları kıskıvrak yakaladı. İfadeleri Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliğinde alınan zanlılar kucaklarında bebekleri ile birlikte mahkemeye sevk edildi. Ayrıca, olay sırasında 4 gaspçıya yardım ettiği belirlenen 2 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.




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