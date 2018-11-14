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Bebekli kadının çantasını alan Pakistanlı kapkaççılar güvenlik kamerasında

İstanbul Zeytinburnu’nda, bebek arabası ile yolda yürüyen bir kadının omzundaki çantayı alıp kaçan kapkaççılar, önce bir iş yerinin güvenlik kamerasına sonra da polise yakalandı.

İstanbul Zeytinburnu'nda, bebek arabası ile yolda yürüyen bir kadının omzundaki çantayı alıp kaçan kapkaççılar, önce bir iş yerinin güvenlik kamerasına sonra da polise yakalandı.


Edinilen bilgilere göre; Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesinde akşam saatlerinde evine dönen C.Ö. adlı bir kadın, sokak ortasında kapkaççının kurbanı oldu. Saat 21.15 sıralarında bebeğiyle birlikte yolda yürüyen kadına yaklaşan Pakistan uyruklu K.N. (19) ve N.H.M.A. (29) isimli şüpheliler, çantayı alarak kaçmaya başladı. Olayın şokunu kısa sürede atlatan Ö., durumu hemen polise bildirirken, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay yerine çağrılan polisler, çevrede yaptıkları incelemeler sonucunda güvenlik kameralarından teşhis ettikleri K.N. ve N.H.M.A.'yı önceki gün yakalayarak gözaltına aldı.


Polisteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan K.N. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.H.M.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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