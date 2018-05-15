Bebeksi cilt bakımı ile 10 yaş gençleşin

Ünlü güzellik ve cilt bakım merkezi Crystal Estetik, Başakşehir Olimpia AVM’de ikinci şubesini açtı. Türkiye’de kaşların doğal yollarla uzaması için organik serum geliştiren ve tüm cilt problemlerine bebeksi bakım uygulamasıyla müşterileri tarafından büyük ilgi gören güzellik merkezi, artık Başakşehirde de hizmet verecek.

Epilasyondan leke tedavisine, kalıcı makyajdan, Hollywood Bakımına kadar bir çok hizmeti sunan güzellik merkezi aynı zamanda en iyi çıkış yapan güzellik merkezi ödülünün de sahibi oldu. Müşterileri tarafından en çok tercih edilen hizmet olan bebeksi cilt bakımının püf noktaları, hangi durumlarda uygulanacağı ve aşamaları güzellik uzmanı Özlem Aksünger tarafından tüm detaylarıyla anlatıldı.

“ Ciltte 10 yaş gençleşme sağlıyor”

Bebeksi cilt bakımının ciltte 10 yaş gençleşme sağladığını aktaran Crystal Estetiğin Müdürü ve Güzellik Uzmanı Özlem Aksünger, “Bugün Başakşehir Olimpia AVM’ de ikinci şubemizin açılışını gerçekleştirdik. Burada çok yoğun talep alıyoruz. Güzelliğe dair bütün uygulamalarımız mevcut bu şubemizde de epilasyondan, cilt bakımlarına çok revaçta. Yaza hazırlandığımız şu günlerde bebeksi cilt bakımlarımız ilgi görüyor. Bebeksi cilt bakımı yapılması ile cildin renk düzensizliğinin giderilmesi, gözeneklerin temizlenmesi ve yüzün sıkılaşmasını sağlıyoruz. Ciltte kırışıklık ya da leke varsa bunları 4 ya da 5 seansta ortadan kaldıran bir bakım bebeksi cilt bakımı. Bu bakım sayesinde cilt yeniden kendini toparlayıp yenileniyor ve ciltte 10 yaş gençleşme sağlıyor. Bu hizmetimizle ilgili çok şükür bayağı talep alıyoruz” dedi.