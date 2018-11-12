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Bebek'te 11 patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Beşiktaş Bebek Yokuşu’nda lüks bir otomobile tutunarak seyreden 11 patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Beşiktaş Bebek Yokuşu'nda lüks bir otomobile tutunarak seyreden 11 patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.


Beşiktaş Bebek'te yokuş yukarıya seyreden lüks otomobile 11 panteri genç tutunarak seyretmeye başladı. Yürekleri ağza getiren görüntülerde patenli gençler, trafikte seyreden araçlar nedeniyle tehlikeli anlar yaşadı. Gördüğü manzara karşısında şaşıran bir sürücü ise o anları cep telefonuyla kaydetti.

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