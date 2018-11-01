‘En Yeşil Ofis' araştırmasına göre BEDAŞ elektrik dağıtım sektörünün en yeşil ikinci ofisi oldu.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanarak ‘kağıtsız ofis' konseptine geçen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), enVision tarafından hazırlanan ‘En Yeşil Ofis' araştırmasında ilk beşte yer aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre 19 milyon evrakı elektronik ortamda yöneten BEDAŞ, 2 bin 324 ağacı kesilmekten kurtardı.

Verilen ‘En Yeşil Ofis' ödülünü alan BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, “Daha yeşil ve yaşanılabilir bir dünya hepimizin elinde. Biz üzerimize düşeni yerine getirdiğimiz için mutluyuz. BEDAŞ olarak tüm süreçlerimizde dijitalleşme yoluna gidiyoruz. Bu sayede çevre faktörlerini en aza indirgemenin yanında zaman, maliyet ve işgücü tasarrufu sağlıyoruz” dedi.

‘En Yeşil Ofis' araştırmasının elektrik sektörü sonuçları, elektrik dağıtım ve perakende satış şirketlerinin çevreye sağladığı katkıyı gözler önüne serdi. BEDAŞ, yaptığı kağıt tasarrufu ile 2 bin 324 ağacın kesilmesini önledi ve 11 bin 575 kilolitre su tasarrufu sağladı. Ayrıca, 656 ton karbondioksit salımı ile 46 ton katı atığın oluşumunu da engelleyen BEDAŞ, böylelikle genel toplamda 19 milyon adet A4 kağıdın çöpe gitmesini de önlemiş oldu.

Araştırma sonuçlarına göre bir ağaçtan ortalama olarak 8 bin 300 adet A4 kağıt üretiliyor. 1 ton kağıt üretimi esnasında 26 bin 700 litre su tüketiliyor ve 1,3 ton karbondioksit açığa çıkıyor. Dünyada her yıl ormanlarının yüzde 1,3'ü kağıt üretiminde kullanılıyor. Bu miktar, 40 milyon hektara (İsviçre büyüklüğünde bir alana) denk geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de, bir ofiste kişi başına tüketilen kağıt miktarı ortalama 140-180 sayfaya kadar çıkıyor.