Beder’den altın, Sayman’dan gümüş madalya

Gençler Avrupa Kupası’nın yapıldığı Çekya’nın Prag kentinde ilk gün tatamiye çıkan judocular, kadınlarda Tuğçe Beder altın, Gamze Sayma gümüş madalyalarıyla kürsüde yer aldı.

39 ülkeden 150’si kadın toplam 430 judocunun yer aldığı müsabakalarda kadınlarda 48 kg’da Tuğçe Beder ilk turu maç yapmadan geçti. Çeyrek finalde Ukraynalı rakibine ipponla üstünlük sağladı. Yarı finalde Rus rakibini waza-ari puanıyla geçen Beder, finalde Kanadalı V. Nemeth ile yaptığı altın madalya karşılaşmasını kazanarak madalyanın sahibi oldu.

44 kg’da Gamze Sayma madalya yolunda ilk turu bay geçtikten sonra çeyrek finalde Fransız rakibini ipponla, yarı finalde Azerbaycanlı rakibini waza-ari puanıyla yenerek finale çıktı. Altın madlya maçında Azerbaycanlı S. Hamidova ile yaptığı mücadeleyi kaybetti ve gümüş madalya kazandı.

Erkekler ise 55 Kg’da Oğuzhan Özışık ve 60 Kg’da Mihraç Akkuş sıkletlerinde beşinci, kadınlar 48 Kg’da Özge Andıç ise yedinci oldu.