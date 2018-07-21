Diğer
Kategoriler
21 Temmuz 2018 22:24

Beder’den altın, Sayman’dan gümüş madalya

Çekya’nın Prag kentinde başlayan Gençler Avrupa Kupası müsabakalarının ilk gününde Tuğçe Beder altın, Gamze Sayma gümüş madalya kazandı.

Beder’den altın, Sayman’dan gümüş madalya

21 Temmuz 2018 22:24


Gençler Avrupa Kupası’nın yapıldığı Çekya’nın Prag kentinde ilk gün tatamiye çıkan judocular, kadınlarda Tuğçe Beder altın, Gamze Sayma gümüş madalyalarıyla kürsüde yer aldı.


39 ülkeden 150’si kadın toplam 430 judocunun yer aldığı müsabakalarda kadınlarda 48 kg’da Tuğçe Beder ilk turu maç yapmadan geçti. Çeyrek finalde Ukraynalı rakibine ipponla üstünlük sağladı. Yarı finalde Rus rakibini waza-ari puanıyla geçen Beder, finalde Kanadalı V. Nemeth ile yaptığı altın madalya karşılaşmasını kazanarak madalyanın sahibi oldu.


44 kg’da Gamze Sayma madalya yolunda ilk turu bay geçtikten sonra çeyrek finalde Fransız rakibini ipponla, yarı finalde Azerbaycanlı rakibini waza-ari puanıyla yenerek finale çıktı. Altın madlya maçında Azerbaycanlı S. Hamidova ile yaptığı mücadeleyi kaybetti ve gümüş madalya kazandı.


Erkekler ise 55 Kg’da Oğuzhan Özışık ve 60 Kg’da Mihraç Akkuş sıkletlerinde beşinci, kadınlar 48 Kg’da Özge Andıç ise yedinci oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç