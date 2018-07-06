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06 Temmuz 2018 23:21

Belçika, yarı finalde

2018 Dünya Kupası çeyrek final maçında Brezilya’yı 2-1 mağlup eden Belçika yarı finale yükseldi.

Belçika, yarı finalde

06 Temmuz 2018 23:21


Karşılaşmaya hızlı başlayan Belçika, Brezilya karşısında etkili bir oyun ortaya koydu. Arka arkaya ataklarla maçın hemen başında üstünlük sağlayan Belçika golü de 13. dakikada Fernandinho’nun kendi kalesine gönderdiği topla buldu. Baskısını devam ettiren Belçika’nın farkı açması da uzun sürmedi. 31. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Kevin De Bruyne, sağ çaprazdan sert bir vuruşla skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.


İkinci yarıda savunma ağırlıklı bir oyun sergileyen Belçika, geri çekilmeye başlayınca Brezilya farkı 1’e indirdi. 76. dakikada Philippe Coutinho’nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Renato Augusto’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Skorun 2-1’e gelmesi ile umut bulan Brezilya, eşitliği sağlamak için baskısını arttırdı ve kalan son dakikalara iyi fırsatlar yakalasa da bunları değerlendiremedi.


Mücadeleden 2-1 galip ayrılan Belçika yarı finale yükseldi ve Fransa’nın rakibi oldu.




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