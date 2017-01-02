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02 Ocak 2017 12:12

Belçika’dan tatil için gelen genç hayatını kaybetti

Belçika’dan tatil için gelen genç hayatını kaybetti

02 Ocak 2017 12:12

Ortaköy’de bir gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Kerim Akyıl’ın Belçika’dan yılbaşı tatili için geldiği öğrenildi. Oğlunun cenazesi almak için Belçika’dan gelen acılı baba Ali Akyıl, “Oğlum bir Türk olarak ülkesini seven birisiydi” dedi.
Ortaköy’de bir gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında hayatını kaybeden birinin de 23 yaşındaki Mehmet Kerim Akyıl olduğu belirlendi. Belçika’da yaşayan Akyıl’ın yılbaşı tatilini geçirmek için İstanbul’a geldiği öğrenildi. Yılbaşında eğlenmek için gittiği gece kulübünde hayatını kaybeden Akyıl’ın cenazesini almak üzere babası Ali Akyıl Yenibosna’da bulunan adli Tıp Kurumuna geldi. Oğlunun cenazesi bekleyen acılı baba Ali Akyıl, “Oğlum bir Türk olarak ülkesini seven birisiydi” dedi.
Terör saldırısında hayatını kaybeden Mehmet Kerim Akyıl’ın babası Ali Akyıl, “Belçika’dan geliyorum. Oğlum buraya yılbaşı tatiline geldi. Bir Türk olarak, ülkesini seven kişiler olarak çocuğum da seviyordu. Geldi burada geçirmek istedi. Olay oldu. İnşallah bu kötü işlerden Türkiye’miz kurtulur. Umudumuz bu. 23 yaşındaydı daha çocuğum. Birlikte çalışıyorduk" şeklinde konuştu.



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