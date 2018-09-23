İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye başkanı bisikletle 3 saatte 50 kilometre yol yaptı

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen bisiklet turuna katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, 3 saatte 50 kilometre yol yaparak kendi rekorunu kırdı.

143 gündür makam aracı yerine bisiklet kullanan Aydın, bin 500 kilometreye yakın yol katetmiş oldu. Aydın, en büyük hayalinin bisiklet üstünde Giresun'a gitmek olduğunu söyledi.


Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen bisiklet turuna katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, 3 saatte 50 kilometre yol katederek kendi rekorunu kırdı. 10 kişilik ekiple birlikte Saraçhane'nin önünde toplanan konvoya eşlik eden Başkan Aydın, Saraçhane'den 3. havalimanına kadar pedal çevirerek 50 kilometreyi 3 saatte tamamladı. Bir gün içerisinde bisikletle katettiği en uzun mesafeye ulaşan Aydın, günlük 10 kilometrelik rekorunu da 50 kilometreye çıkarmış oldu.



Hayali Giresun'a bisikletle gitmek


Yüzlerce kişiyle birlikte pedal çevirerek 10 kişilik ekibiyle adeta mini bir İstanbul turu atan Başkan Aydın, Saraçhane'den başladığı yolculuğu TEKNOFEST'te tamamladı. 3. havalimanına kadar hiç ara vermeden 3 saat boyunca pedal çeviren yüzlerce kişi, karayolu üzerinde renkli görüntüler oluşturdu. Genciyle yaşlısıyla herkesin pedal çevirdiği Avrupa Hareketlilik Haftası'nda adeta çıkarma yapan yüzlerce kişi, tur sonunda bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.


143 gündür makam aracı yerine bisiklet kullanan Başkan Aydın, şu ana kadar bin 500 kilometreye yakın yol katetti. Aydın'ın en büyük hayali ise memleketi Giresun'a bisiklet üstünde gitmek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.