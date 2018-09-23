Belediye başkanı bisikletle 3 saatte 50 kilometre yol yaptı

143 gündür makam aracı yerine bisiklet kullanan Aydın, bin 500 kilometreye yakın yol katetmiş oldu. Aydın, en büyük hayalinin bisiklet üstünde Giresun'a gitmek olduğunu söyledi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen bisiklet turuna katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, 3 saatte 50 kilometre yol katederek kendi rekorunu kırdı. 10 kişilik ekiple birlikte Saraçhane'nin önünde toplanan konvoya eşlik eden Başkan Aydın, Saraçhane'den 3. havalimanına kadar pedal çevirerek 50 kilometreyi 3 saatte tamamladı. Bir gün içerisinde bisikletle katettiği en uzun mesafeye ulaşan Aydın, günlük 10 kilometrelik rekorunu da 50 kilometreye çıkarmış oldu.

Hayali Giresun'a bisikletle gitmek

Yüzlerce kişiyle birlikte pedal çevirerek 10 kişilik ekibiyle adeta mini bir İstanbul turu atan Başkan Aydın, Saraçhane'den başladığı yolculuğu TEKNOFEST'te tamamladı. 3. havalimanına kadar hiç ara vermeden 3 saat boyunca pedal çeviren yüzlerce kişi, karayolu üzerinde renkli görüntüler oluşturdu. Genciyle yaşlısıyla herkesin pedal çevirdiği Avrupa Hareketlilik Haftası'nda adeta çıkarma yapan yüzlerce kişi, tur sonunda bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

143 gündür makam aracı yerine bisiklet kullanan Başkan Aydın, şu ana kadar bin 500 kilometreye yakın yol katetti. Aydın'ın en büyük hayali ise memleketi Giresun'a bisiklet üstünde gitmek.