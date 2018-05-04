Belediye Başkanı makam aracını bırakıp, bisiklete bindi

Sokaktaki vatandaşların şaşkın bakışları arasında şehir turu yapan Başkan Aydın, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Zeytinburnu Belediyesi, trafik sorunu ile mücadele kapsamında Bisiklet Projesini başlattı. Kampanyaya ilk destek Belediye Başkanı Murat Aydın’dan geldi. Başkan Aydın makam aracını bırakarak ilçede bisiklet turu yaptı. Vatandaşlar bisikletle gördükleri Belediye Başkanını şaşkın bakışlarla izlerken, kendine ait bisikletle şehrin sokaklarını dolaşan Başkan Aydın vatandaşlarla sohbet etti.

“Makam aracımı bırakıp bisikletle gezeceğim”

Projenin trafiği rahatlatacağını belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, "Yaklaşık 1 yıldır başlattığımız bir süreç var. Şimdi bizim Zeytinburnu trafik hızı ortalama 20-30 kilometre arası bayağı hız düştü. Alternatif bisiklet yolu üretme imkanımız da yok ama mevcut yasaya göre hız belli limitin altına düştüğü zaman yollar ortak kullanılabiliyor. Biz artık bisikleti belediye olarak belediyede çalışan mesai olarak bir ulaşım aracı olarak kullanmayı hedefledik. Ben de örnek teşkil etmesi açısından Zeytinburnu içerisinde bir noktadan bir noktaya giderken bundan sonra artık genellikle bisikleti kullanacağım. Olağanüstü durumlarda mutlaka aracı kullanacağız ama normal koşullarda Zeytinburnu içerisinde bisikleti tercih edeceğim. Belediye çalışanları olarak Zeytinburnu içerisinde toplu olarak bir yerden bir yere gidecek arkadaşlarımız yine araçlarını kullanabilecekler. 3-4 kişi gideceklerse belediyenin aracını kullanabilecekler ama tekil olarak gidilecek noktalara ya yaya gidilecek ya da bisikletle gidilecek. Dolayısıyla biz belediyede dağıttığımız araçları geri almış olduk. Biz sürücülerimizden yani araç kullanan hemşehrilerimizden anlayış bekliyoruz, duyarlılık bekliyoruz. İnanın bu büyük bir çıkış olacak önemli bir farkındalık olacak. Artık bundan sonra ben makam aracını Zeytinburnu dışında bisiklet yolu olmayan yerlerde kullanacağım. Bugün bu projeyi başlatmış olduk" ifadelerini kullandı.