Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 14:11

Belediye ekipleri ara sokaklarda kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor

Belediye ekipleri ara sokaklarda kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor

09 Ocak 2017 14:11

İstanbul’da etkisini sürdürerek devam eden yoğun kar yağışı birçok yolun kapanmasına neden oldu. Sultangazi Belediyesi Fen İşleri ekipleri ise etkili kar yağışına rağmen iş makineleri ile kapanan yolları açıyor.
Günlerdir İstanbul’da oldukça etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok yol ve sokak kapandı. Kar yağışının en etkili olduğu ilçelerden biri olan Sultangazi’de sokaklar karla doldu taştı. Sultangazi Belediyesi Fen İşleri ekipleri ise bölgede aralıksız yağan ve oldukça eltili olan kar yağışına rağmen iş makineleri ile kapanan yolları açmaya çalışıyor.
Vatandaştan gelen ihbarlar doğrultusunda hareket eden Belediye ekipleri, özellikle sokak aralarını açmak için kara karşı yoğun bir mücadele veriyor. 300 personel ve 50 iş makinesi ile kapanan sokaklara müdahale eden ekipler, bir yandan karı temizliyor bir yandan da cadde ve sokaklarda asfaltın buz tutmaması için tuzlama çalışması yapıyor.
Çalışmalarını bütün yolları açana kadar sürdüreceklerini belirten Fen İşleri Müdürlüğü Şefi Ali İmecik, “Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Sultangazi Belediyesi olarak 300 personel ve 50 araçla birlikte 3 gündür gece gündüz çift vardiya halinde çalışıyoruz. Ana cadde ve ara sokakları açmaya çalışıyoruz. Kar sürdüğü sürece mücadelemiz devam edecek. Sultangazi’deki bütün yolları açmaya çalışıyoruz” diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
3
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    3°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç