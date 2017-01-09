İstanbul’da etkisini sürdürerek devam eden yoğun kar yağışı birçok yolun kapanmasına neden oldu. Sultangazi Belediyesi Fen İşleri ekipleri ise etkili kar yağışına rağmen iş makineleri ile kapanan yolları açıyor.

Günlerdir İstanbul’da oldukça etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok yol ve sokak kapandı. Kar yağışının en etkili olduğu ilçelerden biri olan Sultangazi’de sokaklar karla doldu taştı. Sultangazi Belediyesi Fen İşleri ekipleri ise bölgede aralıksız yağan ve oldukça eltili olan kar yağışına rağmen iş makineleri ile kapanan yolları açmaya çalışıyor.

Vatandaştan gelen ihbarlar doğrultusunda hareket eden Belediye ekipleri, özellikle sokak aralarını açmak için kara karşı yoğun bir mücadele veriyor. 300 personel ve 50 iş makinesi ile kapanan sokaklara müdahale eden ekipler, bir yandan karı temizliyor bir yandan da cadde ve sokaklarda asfaltın buz tutmaması için tuzlama çalışması yapıyor.

Çalışmalarını bütün yolları açana kadar sürdüreceklerini belirten Fen İşleri Müdürlüğü Şefi Ali İmecik, “Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Sultangazi Belediyesi olarak 300 personel ve 50 araçla birlikte 3 gündür gece gündüz çift vardiya halinde çalışıyoruz. Ana cadde ve ara sokakları açmaya çalışıyoruz. Kar sürdüğü sürece mücadelemiz devam edecek. Sultangazi’deki bütün yolları açmaya çalışıyoruz” diye konuştu.