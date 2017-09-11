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11 Eylül 2017 13:29

Belediye meclisinde yeni dönem başladı

Maltepe Belediyesi Meclisi, bir aylık aranın ardından yeni çalışma dönemine merhaba dedi.

Belediye meclisinde yeni dönem başladı

11 Eylül 2017 13:29

Eylül ayı meclis toplantısının ilk oturumunda konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Barış ve huzur içerisinde geride bıraktığımız yaz sezonunun ardından, yeni çalışma dönemi hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Maltepe Belediye Meclisi eylül ayı toplantısı, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Yaz döneminde gerçekleştirilen hizmetlere dair meclisi bilgilendiren Kılıç, “Hizmete açtığımız Küçükyalı Tıp Merkezi’mizde geride bıraktığımız 6 ayda, yaklaşık 72 bin vatandaşımız ücretsiz sağlık hizmetinden yararlandı. 7 bin kadın kardeşimizi Boğaz turlarında buluşturduk. Yaz okullarımızda ise pek çok alanda genç kardeşlerimizin kurs almasını sağladık. Başıbüyük’te ise İBB tarafından kabul edilen 1/5000’lik imar planlarının ardından, belediyemizden teknik arkadaşlarımızla mahalle halkının da geniş katılım sağladığı bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdik. İran’ın Horasan eyaletinden dostlarımızı Maltepe’de ağırladık. Uluslararası Beşçeşmeler Yaz Festivali kapsamında Bulgaristan, Sırbistan, Brezilya ve Gagavuzya’dan kültür ve sanat temsilcilerini getirerek, Maltepe halkıyla buluşturduk” diye konuştu.




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