Belediye personeline “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” semineri

Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Ataşehir’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine dikkat çekmek için çalışmalara başladı. Bu kapsamda tüm belediye personelinin katılacağı farkındalık eğitimi ile ilk adım atıldı. Uzman Psikolog Gül Mutlu tarafından belediye binası konferans salonunda verilen seminerde, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda belediye personeli bilgilendirildi.

Uzman Psikolog Mutlu, “Toplumsal cinsiyet eşitliği toplumları ekonomisinden sosyal hayatına kadar birçok alanda etkileyen bir olgudur. Bu eşitliği her alanda sağlamak ise toplumun tüm kesimlerinin ortak çabasıyla mümkün olacaktır. Cinsiyet eşitliği kadın ve erkeklerin karar almada, seçimlerinde, hizmetleri elde etmede, fırsatlara erişimde ve kullanmada, kaynaklara erişimde ve kullanmada eşit konumda olmalıdır” dedi.

"Kadın ve erkeklerin biyolojik farklılıklarına dayanarak onların toplumda oynadıkları rolün doğal ve kaçınılmaz olduğunu ileri süren eğilimlerden kaçınmak önemlidir" diyen Mutlu, “Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, yalnızca ekonomik varlıkların erkeklerin kontrolünde olması sonucu doğurmakla kalmayıp, siyasi güç, kültürel otorite ve silahlı kuvvetler gibi pek çok erkin de erkeklerin ellerinde bulunmasına sebep olmaktadır. Bu durum kadınların bu alanlara eşit erişim imkanlarından yoksunluğunu da beraberinde getirmektedir” dedi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği için yapılacak çalışmalara erkeklerin dahil edilmemesi beraberinde bazı risklerin oluşabileceğine vurgu yapan Gül Mutlu, erkeklerin dahil olmadığı süreçte öngörülen değişimler aksayabilir" dedi. Mutlu, mevcut toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini gidermek için yalnızca kadınları değiştirmeye çalışmak erkekler tarafından bir tehdit olarak algılanabileceğini ve bu sürecin erkekler tarafından engellenebileceğini söyledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel bir insan hakkı olduğunu ifade eden Gül Mutlu, “Toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek, yoksulluğu azaltmak, sağlığı, eğitimi, korumayı ve refahı desteklemek dahil olmak üzere kız ve erkek çocuklar için sağlıklı bir toplum oluşturmak için toplumsal cinsiyet eşitliği bu yüzden önemlidir” dedi.