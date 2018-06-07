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07 Haziran 2018 09:55

Belediyeden eski çalışanına vefa

Maltepe Belediyesi, geçtiğimiz Eylül ayında vefat eden eski çalışanlarından Halil Öztürk’ün ismini, bir parka verdi.

Belediyeden eski çalışanına vefa

07 Haziran 2018 09:55


Maltepe Belediye Meclisi’nin Haziran ayı olağan toplantılarının ikinci oturumu, Maltepe Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Ziya Hayırlıoğlu’nun Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, anlamlı bir kararın altına imza atıldı. Maltepe Belediyesi’nde 20 yıl süre ile İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler Müdürlüğü görevini yürüten ve geçtiğimiz Eylül ayında vefat eden Halil Öztürk’ün adı, bir parka verildi. Mecliste oy birliğiyle alınan karara göre, Altayçeşme Mahallesi Samanyolu Sokak’ta bulunan parkın adı “Halil Öztürk Parkı” olarak değiştirildi.




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