Belediye'den okula başlayan öğrencilere kırtasiye seti hediyesi

Fatih Belediyesi, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde Fatih'te ilkokula yeni başlayan 4 bin 243 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti hediye etti.

Fatih Belediyesi, ‘Okul Çantası Bizden' kampanyası ile bu yıl da Fatih ilçesindeki okullarda 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayarak, ailelerin ekonomik yükünü bir nebze de olsa hafifletmeye çalışıyor.

İskenderpaşa İlkokulu'nda düzenlenen çanta dağıtım töreninde çocuklar, çantalarını Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver'in elinden aldı. Velileriyle birlikte sınıflarına gelen öğrenciler eğitim hayatlarının ilk gününde Fatih Belediyesi tarafından yapılan sürprizle keyifli anlar yaşadı. Törende konuşan Başkan Suver, çocuklarla birlikte her velinin de yeni bir eğitim yılına başladığını belirterek, çocuklara yeni eğitim yılında başarılar diledi.

Fatih Belediyesi yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla okula yeni başlayan 4 bin 243 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi hediye etti. Fatih genelinde 31 ilkokulda yapılacak okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtımına başlandı. Birinci sınıf öğrencileri hediyelerini Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver'in elinden aldı.