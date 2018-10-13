"Belediyeden yardım için gelmiştik" dediler, kimsenin açtıramadığı kapıyı açtırdılar

Güven timleri, İstanbul Üsküdar'da kapıyı kimseye açmadan pencereden uyuşturucu ticareti yapan kadının evine belediye görevlisi gibi gelip operasyon yaptı. "Teyze belediyeden geldik. Yardım için gelmiştik onu kontrol edeceğiz" diyerek kapıyı açtıran ekipler, kadını gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ele geçirilirken operasyon anı da kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü, 10 Ekim günü Üsküdar'da bulunan bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, adresi takibe aldı. Bir süre takip edilen eve B.G isimli bir erkek şahsın girdiği görülerek durduruldu. Şahsın yapılan üst aramasında 0,60 gram skunk diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. B.G, uyuşturucu maddeyi ihbarın yapıldığı adreste yaşayan “anne” lakaplı N.Y isimli kadından 20 TL karşılığında aldığını acak, kadının kapıyı kimseye açmadığını uyuşturucu maddeyi demir parmaklıklar arasından aldığını belirtti.

Güven timleri, belediye görevlisi gibi gelip eve girdi

Bunun üzerine güven timleri, savcılıktan arama izni alarak Üsküdar Belediyesinden kamuflaj yelek temin etti. Yelekleri giyen polis ekipleri kadının kapısına giderek, "Teyze belediyeden geldik. Yardım için gelmiştik onu kontrol edeceğiz" diyerek kapıyı açtırdı. Eve giren ekipler kadını gözaltına aldı. Kadının üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, daralı ağırlığı 1.50 gram olan satışa hazır halde skunk maddesi, uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.Y isimli kadının "borçlunun ödeme şartının ihlali" suçundan arama kaydı bulunduğu tespit edildi. Uyuşturucu taciri kadın, 11 Ekim günü "uyuşturucu madde ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. B.G. ise, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında işlem başlatılarak savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Güven timlerinin kadının evine belediye görevlisi gibi girme anları ise saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntüde, polis ekipleri kadına "Teyze belediyeden geldik. Yardım için gelmiştik onu kontrol edeceğiz" diyerek içeri giriyor. Ardından, kadının ekiplere evi gezdirdiği görülüyor.