Belediyenin kurslarıyla hayalleri gerçek oldu

Sizin gibi beyinlere solduğumuz hava kadar, içtiğimiz su kadar ihtiyacımız var” dedi.

Maltepe Belediyesi Kütüphane, Kurslar ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nin hazırlık kurslarına katılan 166 öğrenci, üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşmeye hak kazandı. Üniversiteye yerleşmede yüzde 90 oranında başarı sağlanırken, kazananlar arasında, İstanbul Askeri Tıp Akademisi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi gibi bölümlere yerleşerek, Türkiye derecesi yapan öğrenciler de bulunuyor.

“Sizler geleceğimizsiniz”

Belediyenin kurslarına katılarak, üniversiteyi kazanan öğrencilerle kahvaltıda bir araya gelen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Her fırsatta öğrencilerimizle bir araya geliyor, sizlerin sorunlarını dinliyor, dertleşiyoruz. Yeri geliyor bizler de sizlerden çok şey öğreniyoruz. Bir ülke dünyada en çok eğitim kalitesiyle gündeme gelir. Bizler Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde sürekli sizlere destek olmak için çalışacağız. Eksiklerimiz, hatalarımız olabilir. Tüm bunları bizlerle paylaşırsanız hep birlikte üstesinden geliriz. Çünkü sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Sizin gibi beyinlere soluduğumuz hava kadar, içtiğimiz su kadar ihtiyacımız var. Başarılarınız daim olsun” dedi.

Kılıç'ın konuşmasının ardından söz alan öğrenciler de, “Hayallerimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte bizlere destek olan belediye başkanımız Ali Kılıç'a ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştular.