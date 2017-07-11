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11 Temmuz 2017 11:17

Belediyenin yaz okulunda eğlenerek öğreniyorlar

Maltepe Belediyesinin düzenlemiş olduğu yaz okuluna katılan çocuklar hem eğlendi, hem de deneyimli öğretmenler eşliğinde fen, matematik, sosyal bilgiler, drama ve İngilizce dersleri aldı.

Belediyenin yaz okulunda eğlenerek öğreniyorlar

11 Temmuz 2017 11:17

Ayrıca yüzme, basketbol ve çeşitli sportif etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadı.


Maltepe Belediyesi Kütüphane, Kurslar ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 7-12 yaş arası öğrenciler için düzenlenen ve iki kur halinde gerçekleştirilen yaz okulların 3-28 Temmuz tarihleri arasını kapsayan ilk kuru başladı. 09.00-12.00 saatleri arası zihinsel ve 13.00-16.00 saatleri arası fiziksel aktivitelerin gerçekleştirildiği ve Cumhuriyet Eğitim Merkezi’nde düzenlenen yaz okulunun ilk bölümünde öğrenciler eğlenceli deneyler yaparak, öğretici etkinliklerle Türkçe, eğlenceli matematik, eğlenceli sosyal bilgiler, sihirli fen, bilim aktiviteleri, İngilizce, drama, resim ve el sanatları alanlarında dersler aldı. Fiziksel aktivitelerin yapıldığı ve Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ikinci bölümde ise yüzme, basketbol, voleybol, pilates ve jimnastik programlarıyla eğlendi ve çeşitli filmler izledi.



İkinci kur kayıtları devam ediyor


Dileyenin yarım gün, dileyenin ise tam gün katılabildiği yaz okulunun 28 Temmuz’da sona erecek ilk kuru sonrası, 31 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında ikinci kuru düzenlenecek. İkinci kur için kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, Cumhuriyet Eğitim Merkezi’ne başvurabilecek. İdealtepe Mızrak Sokak No.4’te bulunan merkezin düzenlediği yaz okuluyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler (0216) 549 10 13’ten yetkililere ulaşabilecek.




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