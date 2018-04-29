Belek’te golfün şampiyon Joachim B.Hansen

Hansen’in oldu. Toplamda 270 (-18) vuruşla profesyonel kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşan Hansen’in kupasını Türk Hava Yolları Antalya İstasyon Müdürü Mustafa Tez verdi.

Turkish Airlines Open’ın ardından ülkemizde düzenlenen en büyük golf organizasyonu olma özelliği taşıyan Turkish Airlines Challenge’da Danimarkalı oyuncu Joachim B. Hansen mutlu sona ulaştı. Gloria Golf Kulübü’nde düzenlenen 200 bin Euro toplam ödüllü turnuvanın final raundunda 23 ülkeden 68 oyuncu sahaya çıktı.

7 birdie, 1 bogey yaptığı final raundunu -6 ile tamamlayan Joachim B. Hansen, dört gün toplamında yaptığı 270 (-18) vuruşla Belek’te profesyonel kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandı.

Challenge Tour genel klasmanda zirvede olan İtalyan golfçü Lorenzo Gagli ve İngiliz golfçü Jack Singh Brar toplamda 273 (-15 ) vuruşla ikinciliği paylaştı. Turkish Airlines Challenge 2018’nin ödül töreni Gloria Golf Kulübü’nde gerçekleşti. Ödül töreninde konuşan Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Turkish Airlines Challenge benzeri organizasyonların ülke golfünün tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Dereceye giren başarılı golfçülerin madalyalarını Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu verdi. Turkish Airlines Challenge 2018 şampiyonu Hansen kupasını, Türk Hava Yolları Antalya İstasyon Müdürü Mustafa Tez’den aldı. Profesyonel kariyerinin ilk kupasını kazandığı Belek’i unutamayacağını belirten Hansen, turnuvayı düzenleyen Türkiye Golf Federasyonu yönetimine, sponsor Türk Hava Yolları’na ve Gloria Golf Kulübü ile Gloria Otelleri yönetimine teşekkür etti.