’Benim Geleceğim Projesi’ Malatya ve Hatay’da

Haliç Üniversitesi Gönüllülük Kulübü, 2014 yılından bu yana sürdürdüğü ’Benim Geleceğim Projesi’ kapsamında Malatya’nın Doğanyol ilçesindeki Konurtay İlkokulu ile Hatay’ın Hassa ilçesindeki Gülpınar ilkokulunda güzel bir projeye imza attı. Kulüp gönüllüleri, ilk önce Malatya’nın Doğanyol ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Konurtay İlkokuluna, bir sosyal aktivite sınıfı düzenlemesi yaptı ve çocukların gelişimine yönelik kitaplardan oluşan bir kitaplık oluşturdu. Okuldaki eksikleri giderip öncelikle okulun iç ve dış boyasını yapan ekip daha sonra çocukların güzel bir ortamda okuyabilmeleri için duvarları sevilen çizgi film karakterleriyle süsleyip, çocuklarla oyunlar oynayıp, onlara unutamayacakları güzel anılar bıraktı.

Malatya’dan sonra Hatay’a hareket eden kulüp gönüllüleri, Hatay’ın Hassa ilçesine 20 km uzaklıktaki Gülpınar ilkokulunda eksikleri tamamlamak için işe koyuldu. Okulun anasınıfı düzenlemesinin yanında kütüphaneli bir sosyal aktivite sınıfı ile bilişim teknolojileri sınıfı oluşturularak çocuklara tiyatro ve işaret dili gibi sosyal eğitimler verildi.

"Çocuklar bizim geleceğimiz"

Gönüllülük Kulübü Koordinatörü Seyhan Karademir, "Benim Geleceğim projemizin 10’uncusunu gerçekleştiriyoruz. Her projemizde iki ile gidiyoruz. Bugün ise Malatya ve Hatay’da ki okullarımızı yeniledik, okulların durumlarını imkânlar dâhilinde iyileştirdik. Bizim etkinlik sınıfı dediğimiz içinde bilgisayarlar olan, kütüphane olan bir sınıf kurulumu yaptık. Bunu her iki okulumuzda da yaptık, dersliklerini yeniledik böylelikle dört sınıf kurulumu yapmış olduk. Ayrıca Hatay’daki okulumuzun dışını yeniledik. Çoğunluğu öğrencilerden olan 40 kişilik gönüllülük kulübü üyelerimizle yola çıktık. Tabi ki çalışmalarımız bunlar ile sınırlı değil, çocuklara işaret dili eğitimi, istismar eğitimi ve temizlik eğitimlerini verdik, Atölye çalışmaları gerçekleştirdik, ebru sanatı, tişört boyama, yüz boyama gibi daha birçok etkinlik gerçekleştirdik. Ben özellikle Gönüllülük kulübü adına projemizin gerçekleşmesinde ciddi emeği olan ana sponsorumuz Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Albayrak abimize çok ama çok teşekkür ediyorum. Çocuklar geleceğimizdir” dedi.

"Türkiye’nin en ücra köşesine ulaşacağız"

Haliç Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanı ve Gönüllülük Kulübü Kurucu Başkanı Esra Demir ise yapmış olduğumuz araştırmalarda Türkiye’nin her yerine gitmemiz gerektiğine karar verdik. Türkiye’nin en ücra köşesinde okuyan öğrencilere el uzatıp onlar ile aynı bir bütünün parçası olduğumuzu hissettirmek için bu projeyi başlattık. İlk projemizi Adana ve Gaziantep’te başlattık. Hatta merkeze en uzak köylerde okul bularak başladık. İlk gittiğimizde çok zorlanmıştık, sponsor bulamıyor, otobüs ayarlayamıyorduk. Hatta ekibimiz çok azdı hatta 8 kişi ile başladık ama Allah’a hamdolsun bugün kocaman bir aile olduk. Arkadaşlarımı bu projeye desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum özelikle koordinatörümüz Seyhan, çok ciddi bir mücadele içinde. Ne diyeyim Rabbim bizleri utandırmasın” şeklinde konuştu.

"Gönüllülük Kulübü vakıf ve STK’nın yapamadıklarını yapıyor"

Projenin belgesel çekimlerini yapan Doğru Medya Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru ise "Çok uzun yıllardır birçok vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal sorumluluk projelerinin çekimlerini yaptık. Ama ilk defa bir projede çok etkilendim diyebilirim. Çünkü Gönüllülük kulübü üyeleri tamamıyla hiçbir menfaat gözetmeksizin bu etkinliklere katıldığına bizzat şahit oldum. Ekibin büyük çoğunluğu öğrenci olmakla birlikte içlerinde doktor var, öğretmen var. Bedensel engelle kişilerden tutunda birçok meslek grubundan kişiler bu projeye destek veriyor. Ben onları yürekten tebrik ediyorum çok ama çok güzel işler yapıyorlar hatta birçok vakıf ve STK’nın yapamadıklarının yapıyorlar. Ayrıca özellikle sosyal sorumluluk projelerinin geneline ciddi manada destek veren değerli iş adamlarımızdan Tahsin Kazdal, Eren Ongurlar, Can Nayman ve çok değerli iş kadınlarımızdan Ayça Yalçın hanıma da aracılığınız ile çok teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"İyi ki Haliç Üniversitesi Gönüllülük Kulübü var"

Malatya’nın Doğanyol ilçesi Konurtay İlkokulunun tek öğretmeni olan Hümeyra Cengiz de "Haliç Üniversitesi öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. Umarım bu ’Benim Geleceğim Projesi’ Türkiye’deki bütün okullara giderek tüm çocukların yüzlerini güldürür. Bizlerin herhangi bir talebi olmadan kendileri sosyal sorumluluk projesi adı altında geldiler iyiki de gelmişler. Ben dâhil tüm öğrencilerimiz çok sevindik. İyi ki Haliç Üniversitesi Gönüllülük Kulübü var” dedi.