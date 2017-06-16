"Benim Oyunum, Benim Terapim Projesi’’ örnek oluyor

Benim Oyunum Benim Terapim projesi kapsamında Avcılar’ın geneline hizmet sunacak şekilde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar bünyesinde 10 oyun terapi merkezi kuruldu. Konuyla ilgili konuşan projenin fikir ismi Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, ‘’Daha önce de ‘Söyleyecek Sözüm Var’ projesiyle öğretmenlerle öğrencilerle buluşup fikirlerinin dinledik. 45 bin veliye memnuniyet anketleri düzenledik. Aynı anketi öğretmenlerimiz için de yaptık. Projemiz, İstanbul Kalkınma Ajansının desteklediği de bir projedir’’ şeklinde konuştu.

Amaçlarının, çocukların iyi olma halinin arttırılmasında katkı sağlamak olduğunun altını çizen Engin, ‘’Oyun terapisini kullanarak çocuklarımızın ruhsal ve toplumsal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın yaşadıkları zorlukların erken aşamada tespit edilip gelişim düzeyine uygun desteğin verilmesi ve aile eğitimlerinin düzenlenmesi de bir diğer önem verdiğimiz başlıklar’’ dedi.

Neler yapıldı?

Oyun terapi merkezinde görev alacak aralarında klinik psikologların da bulunduğu 10 psikolojik danışman ve rehber öğretmene bir ay boyunca; Oyun Terapisi, Travma ile Başetme ve EMDR Tekniği, Çocuklarla Klinik Görüşme ve Değerlendirme, Çocuk Psikopatolojisi eğitimleri verildi.

Proje kapsamında öncelikli olarak Avcılar’da ikamet eden veya eğitim gören 4-12 yaş aralığında olan bin 800 öğrenciye Oyun Terapisi ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek. Kurulan 10 merkeze diğer okullardan okul rehber öğretmenleri tarafından ikamet adresinin yakınlığına göre yönlendirme yapılacak.

Projeyle öğrenciye yönelik danışmanlık hizmetiyle beraber, velilere yönelik danışmanlık, müşavirlik ve seminer gibi bilgilendirici hizmetleri de sunmayı hedefleniyor. Bu kapsamda velilere ayrıca; Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Buzukluğu, Ayrılık Anksiyetesi ve Okul Fobisi, 4-12 Yaş Gelişim Dönemleri, Anne Baba Tutumları, Aile İçi İletişim, Cinsel Eğitim, Olumlu Davranış Kazandırma, Teknoloji Bağımlılığı, Çocuk İletişiminde Oyunun Önemi, Davranım Bozuklukları Tırnak Yeme ve Tikler, Kardeş Kıskançlığı ve Altını Islatma, Beslenme Bozukluğu, Sorumluluk Duygusu Kazandırma ve Ders Çalışma, İstismar ve İhmal seminerleri verildi.

Bu proje kapsamında Devlet desteği ile Türkiye’de ilk defa ücretsiz oyun terapi hizmeti sunuldu. 330 çocuğa ortalama 5 seanslık oyun terapi hizmeti verildi. Aileleri bilinçlendirmek amacıyla aile içi iletişim, 4-12 yaş çocuklarının gelişim dönemleri, anne baba tutumları, bağlanma bozuklukları konularında 118 anne-baba seminer aldı.