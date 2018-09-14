Benzinden 19 bin 173 litre tasarruf ettiler

Yaklaşık 4 ay önce araçların yerini bisikletlere bıraktığı Zeytinburnu Belediyesi'nde, 132 günde 19 bin 173 litre yakıt tasarrufu sağlandı. Makam aracından inip bisiklete binen Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ise tek başına 4 ayda 320 litre yakıt tasarrufu elde etti. Belediye çalışanlarının bisikletli hayata geçmesiyle şu ana kadar 132 bin 486 TL devletin kasasında kaldı.

Kamu araçlarında tasarruf için düğmeye basıldığı şu günlerde ilk haber Zeytinburnu Belediyesi'nden geldi. 4 ay önce araçları terk edip bisikletlere binmeye başlayan Zeytinburnu Belediye personeli, 132 günde tam 19 bin 173 litre yakıt tasarrufu sağlandı. 30 Nisan 2018'den bu yana makam aracı yerine bisiklete binen Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ise şu ana kadar 320 litre yakıt tasarrufu sağladı. Zeytinburnu Belediyesi'nin aldığı bu kararla 4 ayda 132 bin 486 TL devletin kasasında kaldı.

Belediye Başkanı makam aracı yerine bisiklete biniyor

Esnaf ziyaretlerinden taziye ziyaretlerine, toplantıdan resmi törenlere kadar gün içerisindeki tüm faaliyetlerini 132 gündür bisikletle sağlayan Başkan Aydın, her gün 10 kilometre yol kat ederek ayda yaklaşık 80 litre yakıt tasarrufu sağlıyor. Çevre, sağlık ve trafik adına başlatılan bu harekete radikal bir karar alarak öncülük eden Başkan Aydın, her gün bisiklet üstünde hiç aksatmadan pedal çevirip sokakları turluyor.

İlçede artan trafik problemiyle baş edebilmek adına başlatılan bisiklet projesi kapsamında ayrıca 15 Temmuz Meydanı'nda bisiklet sürmeyi bilmeyen her vatandaşa ücretsiz bisiklet kursu veriliyor. 18 Temmuz'dan bu yana devam eden kursta şu ana kadar 1500 kişi bisiklet sürmeyi öğrendi. Bisiklet şehri Zeytinburnu'nda, projeye farkındalık oluşturmak amacıyla her pazar günü de yüzlerce vatandaşın katılımıyla 10 kilometrelik bisiklet turları düzenleniyor.

Bisiklet kullanımının hem bütçeye hem hava kirliliğine önemli çözümler sunduğunu söyleyen Zeytinburnu Belediyesi Temizlik Ekibi Onbaşı Hakan Eşiyok, “Yakıt tasarrufu olarak çok iyi, spor olarak bizim içinde iyi oldu. Mahalle aralarında geziyoruz. Süpürgeci arkadaşlarımız var, onları denetliyoruz, herhangi bir olumsuzluk anında anında müdahale ediyoruz. Egsoz dumanından daha az etkileniyoruz. Zamandan da tasarruf ediyoruz. Normalde uzun sürede ulaşacağımız yerlere çok kısa sürede ulaşıyoruz. Mahallelilerden çok güzel söylemler alıyoruz, onlarda memnun”dedi.

Bisiklet kullanımının zaman tasarrufu sağladığını söyleyen Temizlik görevlisi Celal Kaya,” Bisikletle ulaşım çok rahat. İstediğiniz yere istediğini zaman ulaşıyorsunuz. İşe geç kalma sıkıntısı olmuyor. Arkadaşlar arasında etkinlik durumlarında da gelebiliyoruz bisikletle. Bize de spor oluyor” diye konuştu.

Bisiklet kullanımına başladıktan sonra her soruna hızlı bir şekilde müdahale ettiklerini belirten Zabıta Memuru Nait Karabulut, “Vatandaşlarımızda bisiklet kullanımında bize çok yardımcı olmaya başladılar. Özellikle hızlı ulaşıma ve kilo sorunumuza çözüm oldu. İlk başlarda trafik konusunda çok sıkıntılar yaşadık. Vatandaşlarımız zaman içinde daha duyarlı olmaya başladı. Dört aydır araç kullanmıyoruz. Yakıt yönünden de çok fazla tasarruf ettik” diye konuştu.

Bisiklete binerek kilo verdiler

Zabıta Memuru İsmail Peri ise, ”Bisiklete bindiğimizden bu yana kilo verdik. Daha sağlıklı olduk. Herkese tavsiye ediyoruz. Sürücülerimizin biraz daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Araçlarla gittiğimiz yerlere şimdi bisikletlerle gidiyoruz. Hem emisyondan hem hava kirliliğinden kurtulmuş oluyoruz. Vatandaşlarımız bize yardımcı olurlarsa daha iyi olacağını düşünüyorum” dedi.